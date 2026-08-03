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Brasil

Granada fere dois homens que montavam festa infantil na Zona Norte do Rio

Moradores relataram que explosivo foi lançado por um drone

Por Gustavo Villela 3 ago 2026, 17h08
Pessoas borradas montam um pula-pula inflável laranja e roxo em uma rua de paralelepípedos, com carros estacionados e casas ao fundo
Moradores divulgaram vídeos do local onde a detonação ocorreu nas redes sociais (Reprodução/Reprodução)
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Um explosivo feriu dois homens que montavam uma festa infantil na comunidade do Dourado, em Cordovil, na tarde do último sábado, 1. Segundo moradores, o lançamento foi feito por um drone que sobrevoava o local. Os feridos não quiseram prestar queixa e não buscaram atendimento médico.

Moradores relataram a presença do drone a policiais militares da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP), que foram acionados para atender à ocorrência. Fotos e vídeos compartilhados nas redes mostram o asfalto danificado pela detonação dos artefatos. Após a explosão, os brinquedos que seriam utilizados na festa foram desmontados às pressas. A 38ª DP (Brás de Pina) investiga o caso.

Drones no crime organizado

O uso de drones pelo crime organizado é uma prática cada vez mais comum no Rio. As aeronaves controladas remotamente são utilizadas para monitorar territórios, transportar drogas e realizar o lançamento de explosivos. Na última sexta-feira, 31, um artefato explodiu dentro de uma piscina durante um churrasco frequentado por integrantes do CV. Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que a detonação aconteceu, possivelmente, durante o treinamento de membros da facção.

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Outras ocorrências recentes envolvendo o uso de drones pelo crime organizado incluem um adolescente ferido por uma granada e um explosivo encontrado no telhado de uma creche, ambos os episódios ocorridos em maio. Os casos mostram como a nova técnica do crime fluminense se tornou rapidamente mais uma ameaça à integridade da população.

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Disputa territorial

O território da comunidade do Dourado é dominado pelo Comando Vermelho. Nas últimas semanas, a região foi um dos alvos de ataques do Terceiro Comando Puro (TCP), que tenta contestar o seu domínio. Em julho, confrontos entre o CV e o TCP na mesma região deixaram seis mortos. No momento da ocorrência envolvendo o explosivo no último sábado, as facções não estavam em confronto.

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