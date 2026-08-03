Granada fere dois homens que montavam festa infantil na Zona Norte do Rio

Um explosivo feriu dois homens que montavam uma festa infantil na comunidade do Dourado, em Cordovil, na tarde do último sábado, 1. Segundo moradores, o lançamento foi feito por um drone que sobrevoava o local. Os feridos não quiseram prestar queixa e não buscaram atendimento médico.

Moradores relataram a presença do drone a policiais militares da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP), que foram acionados para atender à ocorrência. Fotos e vídeos compartilhados nas redes mostram o asfalto danificado pela detonação dos artefatos. Após a explosão, os brinquedos que seriam utilizados na festa foram desmontados às pressas. A 38ª DP (Brás de Pina) investiga o caso.

Drones no crime organizado

O uso de drones pelo crime organizado é uma prática cada vez mais comum no Rio. As aeronaves controladas remotamente são utilizadas para monitorar territórios, transportar drogas e realizar o lançamento de explosivos. Na última sexta-feira, 31, um artefato explodiu dentro de uma piscina durante um churrasco frequentado por integrantes do CV. Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que a detonação aconteceu, possivelmente, durante o treinamento de membros da facção.

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Outras ocorrências recentes envolvendo o uso de drones pelo crime organizado incluem um adolescente ferido por uma granada e um explosivo encontrado no telhado de uma creche, ambos os episódios ocorridos em maio. Os casos mostram como a nova técnica do crime fluminense se tornou rapidamente mais uma ameaça à integridade da população.

Disputa territorial

O território da comunidade do Dourado é dominado pelo Comando Vermelho. Nas últimas semanas, a região foi um dos alvos de ataques do Terceiro Comando Puro (TCP), que tenta contestar o seu domínio. Em julho, confrontos entre o CV e o TCP na mesma região deixaram seis mortos. No momento da ocorrência envolvendo o explosivo no último sábado, as facções não estavam em confronto.