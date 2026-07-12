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Brasil

Governo vai vender antiga sede de consulado do Brasil em Assunção, no Paraguai

Segundo o Itamaraty, a diplomacia brasileira já não usava o imóvel

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h35
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira
Mauro Vieira autorizou a embaixada brasileira no país vizinho a anunciar o espaço para venda (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Governo vai vender antiga sede de consulado do Brasil em Assunção, no Paraguai Priorizar nos meus resultados Google

O Itamaraty decidiu recentemente se desfazer de um imóvel que serviu ao Consulado-Geral do Brasil em Assunção, no Paraguai. É que o espaço já não atendia às necessidades da diplomacia brasileira no país vizinho, estava desocupado e sem uso.

Um ato assinado pelo ministro das Relações Exteriores, chanceler Mauro Vieira, “torna desafetado da função de abrigar o Consulado-Geral do Brasil em Assunção” um imóvel localizado num edifício empresarial no bairro La Encarnacion.

No mesmo ato, Vieira autorizou a embaixada brasileira no país vizinho a anunciar o espaço para venda.

A função do Consulado-Geral do Brasil em Assunção é prestar assistência aos cidadãos brasileiros que vivem ou viajam no Paraguai e emitir documentos. Ele atua como um cartório brasileiro no exterior. Diferente da Embaixada, que cuida da relação política entre os países, o Consulado foca no atendimento ao público.

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