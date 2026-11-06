Governo vai recorrer contra liberação de bets pela Justiça Federal

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O governo federal irá contestar na Justiça a decisão de uma juíza federal que autorizou a retomada das operações de três empresas de apostas online (bets): Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online. A Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou a VEJA o recurso contra a liminar do TRF-3, que considerou a proibição um “confisco”.

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O governo federal irá contestar, na Justiça, a decisão de uma juíza federal em São Paulo que autorizou três bets a retomar as operações nesta semana. A informação foi confirmada a VEJA pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta sexta-feira, 6.

Publicada na última quinta-feira, 5, a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) liberou o funcionamento dos sites Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, todos controlados pela empresa CDA Gaming. Na manhã de hoje, a plataforma da Casa de Apostas já se encontra acessível para apostadores.

Desde setembro, as apostas on-line estão integralmente banidas em todo o país por efeito de uma medida provisória do governo federal, publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do primeiro turno das eleições. Na decisão liminar do TRF-3, a desembargadora Adriana Pileggi afirma que a proibição representa um “confisco” de valores e causa insegurança jurídica ao setor de bets.

Na última terça-feira, 3, a proibição das bets foi tema de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal que reuniu representantes do governo federal e do setor de apostas on-line. A sessão foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de ações movidas pelas associações de jogos na Corte que contestam o banimento da jogatina imposto pelo Planalto.

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Após cerca de dez horas de discussão, Fux sinalizou apoio à proibição imposta pelo governo, mas expressou preocupações sobre a forma como a extinção do setor foi determinada, sem discussão prévia no Congresso. A ação das bets deve ser julgada pelo plenário do Supremo, mas a análise pelo colegiado dos dez ministros da Corte ainda não tem data prevista para começar.