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Brasil

Governo vai recorrer contra liberação de bets pela Justiça Federal

Em decisão liminar, desembargadora do TRF-3 autorizou três sites de apostas a retomar operações proibidas pela gestão Lula

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h15 | Atualizado em 6 nov 2026, 10h36
Jorge Messias durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Jorge Messias durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
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O governo federal irá contestar, na Justiça, a decisão de uma juíza federal em São Paulo que autorizou três bets a retomar as operações nesta semana. A informação foi confirmada a VEJA pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta sexta-feira, 6.

Publicada na última quinta-feira, 5, a decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) liberou o funcionamento dos sites Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, todos controlados pela empresa CDA Gaming. Na manhã de hoje, a plataforma da Casa de Apostas já se encontra acessível para apostadores.

Desde setembro, as apostas on-line estão integralmente banidas em todo o país por efeito de uma medida provisória do governo federal, publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do primeiro turno das eleições. Na decisão liminar do TRF-3, a desembargadora Adriana Pileggi afirma que a proibição representa um “confisco” de valores e causa insegurança jurídica ao setor de bets.

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Na última terça-feira, 3, a proibição das bets foi tema de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal que reuniu representantes do governo federal e do setor de apostas on-line. A sessão foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de ações movidas pelas associações de jogos na Corte que contestam o banimento da jogatina imposto pelo Planalto.

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Após cerca de dez horas de discussão, Fux sinalizou apoio à proibição imposta pelo governo, mas expressou preocupações sobre a forma como a extinção do setor foi determinada, sem discussão prévia no Congresso. A ação das bets deve ser julgada pelo plenário do Supremo, mas a análise pelo colegiado dos dez ministros da Corte ainda não tem data prevista para começar.

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