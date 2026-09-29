🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

Governo usa sites oficiais para fazer campanha de medida eleitoreira de Lula

Há, ainda, uma informação que induz o grande público a pensar erroneamente que os descontos serão concedidos nos balcões

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 14h01 | Atualizado em 29 set 2026, 19h01
Página do portal gov.br com notícia do Ministério da Saúde sobre canetas emagrecedoras no SUS com 90% de desconto, após ações do Ministério e Anvisa. O texto menciona orçamento de R$ 1,5 bilhão para incorporar medicamentos contra obesidade e garantir acesso gratuito à população. Abaixo, uma imagem cortada mostra a mão de uma pessoa segurando um objeto escuro
Publicação do Ministério da Saúde sobre canetas emagrecedoras (Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Governo usa sites oficiais para fazer campanha de medida eleitoreira de Lula Priorize VEJA no Google

O site do Ministério da Saúde anuncia, desde a noite desta segunda-feira, 28, que as canetas emagrecedoras poderão chegar ao Sistema Único de Saúde (SUS) com descontos de até 90%. A publicação, entretanto, ocorre em desacordo com a restrição à publicidade institucional prevista na legislação eleitoral. As regras divulgadas pelo TSE desde 4 de julho proíbem propagandas de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.

O texto do Ministério da Saúde destaca a redução expressiva no preço dos medicamentos e credita ao governo federal a mudança. Há, ainda, uma informação que induz o grande público a pensar erroneamente que os descontos serão concedidos nos balcões de farmácias.

A pasta estima um investimento anual de aproximadamente R$ 1,5 bilhão para viabilizar a incorporação da semaglutida ao SUS e calcula que os medicamentos poderão ser adquiridos pela rede pública com descontos de até 90%.

Siga

O percentual de até 90% não corresponde a uma redução no preço das canetas para o consumidor nas farmácias. Trata-se de uma estimativa relacionada às condições de compra do medicamento pelo próprio governo, considerando aquisição em larga escala e a entrada de novos fabricantes.

Continua após a publicidade

O processo para que os medicamentos cheguem ao consumidor final por meio do SUS ainda está em tramitação: o pedido de incorporação foi formalizado pelo Ministério da Saúde junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) no último dia 24.

Ainda precisam ser definidos os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e ser cumprido o prazo legal de até 180 dias para a efetivação da oferta pelo Ministério da Saúde.

Continua após a publicidade

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o conteúdo publicado é “meramente informativo e prestação de serviço à sociedade”. O texto também afirma que a peça “é clara ao dizer que esse índice se refere ao poder de compra do SUS, maior variedade do mercado e produção nacional, e não ao consumidor final”.

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).