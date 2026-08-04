Governo Trump diz ter revogado visto da embaixadora do Brasil nos EUA

O governo de Donald Trump anunciou, nesta terça, a decisão de revogar o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

A medida é uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Recentemente, o governo brasileiro negou visto a dois integrantes do governo Trump que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro.

O Itamaraty ainda não comentou o caso.

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Brasil e Estados Unidos vivem uma fase de conflitos e de distanciamento, depois que o governo Trump decidiu aplicar duas rodadas de tarifas contra o setor produtivo brasileiro.

As polêmicas medidas de Donald Trump