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Brasil

Governo Trump diz ter revogado visto da embaixadora do Brasil nos EUA

O Itamaraty ainda não comentou o caso

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h32 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h46
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri ao lado de Donald Trump, que também sorri, ambos de terno e gravata, em um ambiente formal com decoração dourada
Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca em maio de 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil)
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Governo Trump diz ter revogado visto da embaixadora do Brasil nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O governo de Donald Trump anunciou, nesta terça, a decisão de revogar o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

A medida é uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Recentemente, o governo brasileiro negou visto a dois integrantes do governo Trump que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro.

O Itamaraty ainda não comentou o caso.

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Brasil e Estados Unidos vivem uma fase de conflitos e de distanciamento, depois que o governo Trump decidiu aplicar duas rodadas de tarifas contra o setor produtivo brasileiro.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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