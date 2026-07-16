Governo Trump aponta ‘culpado’ pelo tarifaço contra o Brasil

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Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, culpa Lula e o governo brasileiro pelas tarifas de 25% sobre produtos do Brasil, alegando falta de negociação de boa-fé e “ego” presidencial. O Itamaraty, porém, afirma ter feito mais de 30 contatos para evitar o tarifaço, sem propostas americanas.

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, culpou o governo brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela imposição da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

“Para que não haja confusão sobre o motivo: o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa-fé”, escreveu Rubio no X.

Para o secretário, que comanda a diplomacia dos EUA, “Lula colocou seu ego acima de fazer um acordo para o bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço disso”.

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Rubio ainda acrescentou que a política econômica brasileira “é ruim para americanos e ruim para os brasileiros”.

Já o Itamaraty alega que o governo brasileiro realizou mais de trinta contatos com as autoridades do governo de Donald Trump, desde o anúncio da possibilidade do tarifaço, para tentar encontrar uma saída negociada para evitar as tarifas.

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“Somente com Marco Rubio (secretário de Estado) e com Jamieson Greer (representante de Comércio dos Estados Unidos) foram onze contatos. A gente sempre tomou a iniciativa. Eles nunca propuseram nada”, diz um importante integrante do ministério.