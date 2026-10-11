Governo reconhece estado de emergência em 36 cidades do Amazonas por avanço de incêndios

O governo do Amazonas e o governo federal decretaram situação de emergência em 36 municípios que estão sofrendo com o avanço de incêndios florestais. O decretado foi assinado pelo governador amazonense, Roberto Cidade, nas tarde do sábado, 10, e reconhecido poucas horas depois pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, num acordo feito entre o governo estadual e federal.

Com o reconhecimento de Brasília, o governo federal passa a poder atuar diretamente no combate aos incêndios e suas consequências, o que só pode acontecer depois que o próprio estado decrete a emergência.

Em Manaus, uma série de eventos chegou a ser cancelada nesta final de semana por conta da piora da qualidade do ar, de acordo com informações da Agência Brasil. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Ibama informou nesta semana que já apagou 229 focos de incêndio nas florestas do estado desde o início do período de estiagem da região, em julho, enquanto equipes do Ibama seguem trabalhando para apagar outros vinte focos que continuam ativos.

Em um comunicado no sábado, o Ministério da Integração informou que o chefe da pasta, o ministro Waldez Góes, chegou ao Amazonas no início da noite, enviado para supervisionar a chegada da força-tarefa nacional.

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Entre os recursos mobilizados pela esfera federal estão 11 aeronaves, incluindo dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), que chegaram a Manaus neste domingo, com início das operações previsto para segunda. A estrutura também conta com brigadistas em campo e apoio logístico para o transporte de equipes, insumos e pacientes.

Com informações da Agência Brasil