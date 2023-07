Governo pega fôlego enquanto cresce apetite do Centrão por ministérios

Embalado pela aprovação histórica da reforma tributária na Câmara, o governo Luiz Inácio Lula da Silva corre agora para aprovar a versão final do arcabouço fiscal e o projeto que prevê a volta do voto de qualidade do Carf — o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Paralelamente, partidos do chamado Centrão têm mostrado crescimento do apetite em negociar com o governo e já estão de olho no comando do Ministério do Desenvolvimento Social. A expectativa do governo em relação à pauta da Câmara e os detalhes sobre o que têm sido negociado pelo União Brasil e PP são os destaques do Giro VEJA desta sexta-feira, 7.

