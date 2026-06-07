O governo Lula vai enviar, em duas semanas, uma missão oficial à Venezuela. O país é governado interinamente por Delcy Rodriguez, alçada ao poder depois da operação militar dos Estados Unidos que prendeu o ditador Nicolás Maduro, no início deste ano.

Tratada com discrição, a viagem vai envolver integrantes do Ministério da Agricultura e do Itamaraty.

Um representante do Departamento de Negociações Não-Tarifárias e de Sustentabilidade, da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais da Agricultura foi destacado para a viagem coordenada pela Secretaria de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores.

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O grupo chega a Caracas, na Venezuela no dia 15 e deixará o país no dia 18 deste mês.