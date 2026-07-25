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Brasil

Governo federal vai liberar recursos para cidades de SP atingidas por temporal

Anúncio foi feito por Geraldo Alckmin após tempestade deixar um morto, destruir infraestrutura e afetar milhares de moradores no interior paulista

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 18h17
Ribeirão Preto: tempestade chegou a 120km/hCarro vermelho parcialmente soterrado por escombros de um prédio desabado, com telhado retorcido e estrutura metálica exposta. Ao fundo, um edifício alto e árvores escuras sob um céu noturno. O cenário é de destruição após um desastre.
Ribeirão Preto: tempestade chegou a 120km/h (Reprodução/Redes Sociais/Instagram)
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Governo federal vai liberar recursos para cidades de SP atingidas por temporal Priorizar nos meus resultados Google

O governo federal vai reconhecer a situação de emergência de seis municípios do interior de São Paulo atingidos pelo forte temporal que provocou destruição na região de Ribeirão Preto. O anúncio foi feito neste sábado, 25, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante visita à cidade.

Com o reconhecimento federal, as prefeituras poderão acessar recursos destinados à assistência humanitária, à recuperação de serviços essenciais e à reconstrução das áreas afetadas. Além de Ribeirão Preto, serão contemplados os municípios de Guariba, Dumont, Taquaritinga, Barrinha e Pradópolis.

Segundo Alckmin, três cidades já encaminharam os decretos municipais de emergência ao governo federal, enquanto as demais devem enviar a documentação nos próximos dias. Após a publicação do reconhecimento no Diário Oficial da União, os recursos poderão ser liberados. O vice-presidente também informou que equipes da Defesa Civil Nacional atuarão na região e que famílias atingidas poderão solicitar o saque de até 50% do saldo do FGTS, desde que atendam aos critérios previstos pela Caixa Econômica Federal.

A tempestade atingiu a região na madrugada de sexta-feira, 24, e registrou rajadas de vento de até 122 km/h, além de 24 milímetros de chuva em apenas 20 minutos. Meteorologistas classificaram o fenômeno como uma sequência de microexplosões atmosféricas, capazes de provocar ventos extremamente intensos e concentrados.

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Infraestrutura e serviços foram atingidos

O temporal deixou um homem morto após a estrutura de um galpão desabar sobre o imóvel onde ele dormia e provocou danos em hospitais, prédios públicos, residências e vias urbanas. Árvores centenárias foram arrancadas, postes e torres de transmissão caíram, enquanto milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica e enfrentaram problemas no abastecimento de água. Diante da dimensão dos estragos, as prefeituras decretaram situação de emergência.

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