Governo federal vai lançar campanha sobre danos causados por bets

O Ministério da Saúde prepara uma campanha publicitária sobre os danos causados por apostas on-line.

O objetivo é informar a população sobre os riscos associados às bets, seus impactos na saúde mental e divulgar os serviços do SUS.

As peças irão ensinar a identificar sinais de um uso problemático das apostas e buscar reduzir o estigma da situação, além de divulgar os canais de apoio e os serviços especializados disponíveis na rede pública de saúde.

O governo federal precisou pedir autorização do TSE, devido ao período de defeso eleitoral, quando as campanhas publicitárias ficam restritas.

Continua após a publicidade

O presidente da corte, Nunes Marques, autorizou a realização.

“A veiculação da campanha em questão não possui finalidade meramente informativa ou promocional, mas integra a própria política pública de saúde mental, funcionando como mecanismo de prevenção, orientação e ampliação do acesso da população aos serviços públicos de cuidado”, avaliou.

Continua após a publicidade

A previsão é que a iniciativa comece ainda em julho e vá até outubro.