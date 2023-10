Governo do Rio diz que Castro e sua família são alvo de plano de atentado

De acordo com o Palácio Guanabara, o setor de inteligência da Polícia Civil descobriu um plano de atentado ao governador do Rio, Cláudio Castro (PL). O Gabinete Institucional do Governo do estado reforçou a segurança de Castro, da primeira-dama e de seus dois filhos. Está em fase de investigação a origem da ameaça, que ocorreu dois dias depois da morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, o número 2 de um grupo de milicianos que atua na Zona Oeste da capital fluminense.Após a morte, uma série de ataques resultou em 35 ônibus queimados na última segunda-feira, 23. Um trem da Supervia também teve a cabine quebrada.

O comércio e as escolas da região foram foi fechados. O governador esteve em Brasília nesta quarta-feira, 25, para pedir apoio federal no combate à escalada de violência no estado. Os governos estadual e federal anunciaram nesta quinta-feira, 26, força-tarefa para asfixiar o poder econômico das quadrilhas. Participam do grupo representantes de instituições de segurança e controle financeiro, como Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A coordenação será da Casa Civil do governo do estado.