Governo do Paraná cria gabinetes locais para gerir desastres climáticos

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) criou os Gabinetes de Gestão Integrada Locais (GGI Locais), estrutura coordenada pelo Corpo de Bombeiros que será ativada nos municípios em que eventos climáticos exigirem a atuação conjunta de diferentes instituições.

Os GGI Locais funcionam como espaços de articulação operacional nos municípios atingidos por desastres. A coordenação cabe ao comandante da unidade operacional dos Bombeiros responsável pela área afetada.

A estrutura pode ser acionada mesmo em cidades que não tenham quartel dos bombeiros.

Os critérios de ativação incluem situações como interrupções no fornecimento de energia e água, danos a pontes e estradas, necessidade de resgate, evacuação de áreas e atendimento a pessoas desalojadas.

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Uma vez acionados, os gabinetes permitem concentrar informações sobre a situação, identificar as necessidades prioritárias e combinar recursos e capacidades dos órgãos envolvidos. O trabalho ocorre em articulação com o comando-geral dos Bombeiros e, se necessário, o Gabinete de Gestão Integrada estadual pode ser ativado também.

Para o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o planejamento prévio é fundamental para fortalecer a capacidade de atuação do Estado diante de eventos climáticos severos.

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“Precisamos estar em prontidão para responder a situações que podem afetar diferentes municípios e comprometer serviços essenciais. A integração entre as instituições fortalece a capacidade do Paraná de enfrentar esses desafios e de trabalhar para proteger a população e recuperar a normalidade nas áreas atingidas”, afirma.