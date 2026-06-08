Governo de SP vai entregar 27 caminhões coletores compactadores

O governo estadual de São Paulo vai entregar na próxima semana 27 caminhões coletores compactadores a municípios paulistas.

O repasse será feito em uma cerimônia no dia 10 de junho, como parte da Semana do Meio Ambiente, celebra nesta semana.

Os veículos, que custaram 16,6 milhões de reais, ficarão expostos no Parque Ecológico do Tietê (PET).

Ao todo, 310 municípios demonstraram interesse em receber os caminhões, por meio do edital lançado pela Secretaria de Meio Ambiente.

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Para participar do programa, as cidades tiveram que atender a uma série de requisitos técnicos e de regularidade fiscal. A seleção também priorizou municípios participantes do Programa Integra Resíduos ou prefeituras com Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) atualizado, entre outros critérios.