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Brasil

Governo de SP vai destinar R$ 30 milhões para cadeias produtivas locais

Edital inclui categoria nova de categoria inovação industrial

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 16h30 | Atualizado em 24 jun 2026, 17h18
Homem de terno escuro e camisa branca, em pé no palco, fala ao microfone para uma plateia lotada em auditório com cadeiras de madeira e estofamento azul. Ao fundo, um telão exibe SP Produz CPL Reconhecida 2025 com imagem de prateleiras de supermercado
Evento de reconhecimento de cadeias produtivas locais do programa SP Produz (Governo de São Paulo/Divulgação)
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Governo de SP vai destinar R$ 30 milhões para cadeias produtivas locais Priorize VEJA no Google

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira um edital de 30 milhões de reais para cadeias produtivas locais.

Podem participar as organizações que já foram reconhecidas em 2024 e 2025 pelo programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As cadeias produtivas locais são concentrações geográficas de micro, pequenas e médias empresas de um mesmo setor.

As inscrições para a primeira etapa estão abertas até 27 de julho. No primeiro momento acontece a habilitação jurídica, de caráter eliminatório. As entidades que avançarem poderão apresentar o plano de trabalho.

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Os valores de repasse variam de acordo com o nível de maturidade da cadeia local e podem chegar a até 750 mil reais.

Uma novidade é a inclusão da categoria de inovação industrial que pretende abarcar a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, com projetos de até 1 milhão de fomento.

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