Governo de SP vai destinar R$ 30 milhões para cadeias produtivas locais

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira um edital de 30 milhões de reais para cadeias produtivas locais.

Podem participar as organizações que já foram reconhecidas em 2024 e 2025 pelo programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As cadeias produtivas locais são concentrações geográficas de micro, pequenas e médias empresas de um mesmo setor.

As inscrições para a primeira etapa estão abertas até 27 de julho. No primeiro momento acontece a habilitação jurídica, de caráter eliminatório. As entidades que avançarem poderão apresentar o plano de trabalho.

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Os valores de repasse variam de acordo com o nível de maturidade da cadeia local e podem chegar a até 750 mil reais.

Uma novidade é a inclusão da categoria de inovação industrial que pretende abarcar a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, com projetos de até 1 milhão de fomento.