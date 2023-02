Governo de SP pede a turistas que deixem o litoral norte do estado

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pediu na tarde desta terça-feira, 21, para que os turistas que foram para o litoral norte do estado neste Carnaval retornem ainda hoje às suas cidades, se possível.

Segundo ele, é necessário aproveitar a melhora no tempo para sair da região: “A gente começou a liberar a Rio-Santos até a Barra do Sahy, isso é importante. Temos que aproveitar a condição climática para começar a sair. Quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão nas regiões”.

Antes de ser atingida pelo maior temporal já registrado no Brasil, e que já deixou 44 mortos, a cidade de São Sebastião esperava um movimento de mais de 500 mil pessoas durante o feriado. O número mais de cinco vezes maior que a população da cidade, estimada em 91,6 mil habitantes pelo IBGE em 2021. Essa população extra aumenta a pressão por mantimentos e água após a tragédia registrada no fim de semana.

No fim da tarde desta terça, o trecho entre São Sebastião e Ubatuba da Rio-Santos foi totalmente liberado nos dois sentidos.

Ainda existem pontos de interdição no caminho para São Paulo e o interior do estado. Para quem está em São Sebastião, a orientação é sair da Barra do Sahy pela rota alternativavia rodovia dos Tamoios. Não é possível usar a Mogi-Bertioga (SP-082), que ficará interditada por dois meses, e o km 174+500, na altura de Juquehy, está com interdição total.

Para quem está em Maresias, a orientação é pegar a Rio-Santos sentido São Sebastião e Caraguatatuba e, depois, a rodovia dos Tamoios e o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto.