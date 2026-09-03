Governo de SP anuncia mais de 100 mil vagas escolares em tempo integral para 2027

(Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/Divulgação)

A Secretaria de Educação de São Paulo abrirá 103 mil novas vagas no Programa Ensino Integral em 2027, com a expansão do programa para mais 108 escolas na rede. Atualmente, 33% dos alunos da rede pública paulista já estudam no modelo, percentual superior à meta nacional, de 25%.

Com o avanço, impulsionado também pelo modelo de Parceria Público-Privada (PPP), a gestão estadual chegará a 125 novas unidades de tempo integral até o fim do próximo ano.

A rede pública estadual de São Paulo conta com 3 milhões de alunos ao todo.

Hoje são 1.007 milhão de alunos estudando em tempo integral. A partir do ano que vem, com mais 103 mil vagas, serão 1.110 milhão..