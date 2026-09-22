Governo de SP abre inscrições para municípios participarem de curso sobre gestão de resíduos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do governo estadual de São Paulo e o Sebrae-SP abriram as inscrições para municípios paulistas interessados em receber consultoria técnica para a gestão de resíduos sólidos urbanos.

O chamamento público é aberto às 645 cidades do estado. Neste primeiro ciclo, serão selecionados 50 municípios, que receberão acompanhamento do Sebrae. As inscrições poderão ser realizadas até 9 de outubro.

O projeto foi desenvolvido para apoiar a identificação dos desafios e oportunidades locais e a construção de soluções para uma gestão mais eficiente dos resíduos. Entre os temas abordados estão o diagnóstico da gestão municipal, a elaboração de planos de trabalho, a definição de ações e responsabilidades, a adequação à legislação, a organização de contratos e convênios, além da formação e capacitação das equipes técnicas.

A programação também prevê apoio técnico para que as prefeituras possam transformar os conhecimentos adquiridos em ações práticas, de acordo com a realidade e as necessidades de cada município.

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Ao final da iniciativa, os municípios participantes contarão com diagnósticos, planos de ação e orientações técnicas.

“A gestão adequada dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios dos municípios. Com esta parceria, estamos oferecendo suporte técnico qualificado para que as cidades possam aprimorar seus sistemas, planejar melhor suas ações e buscar soluções adequadas à realidade de cada território. O fortalecimento da gestão municipal contribui para serviços mais eficientes, para a proteção do meio ambiente e para a qualidade de vida da população”, destaca a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.