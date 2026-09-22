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Governo de SP abre inscrições para municípios participarem de curso sobre gestão de resíduos

Parceria entre Semil e Sebrae-SP oferece consultoria técnica especializada às prefeituras; 50 municípios serão selecionados neste primeiro ciclo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 08h30
Fileira de caminhões de lixo brancos novos estacionados em um gramado sob céu azul claro. O primeiro caminhão exibe o logo SÃO PAULO e FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO
Caminhões da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (./Divulgação)
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A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do governo estadual de São Paulo e o Sebrae-SP abriram as inscrições para municípios paulistas interessados em receber consultoria técnica para a gestão de resíduos sólidos urbanos.

O chamamento público é aberto às 645 cidades do estado. Neste primeiro ciclo, serão selecionados 50 municípios, que receberão acompanhamento do Sebrae. As inscrições poderão ser realizadas até 9 de outubro.

O projeto foi desenvolvido para apoiar a identificação dos desafios e oportunidades locais e a construção de soluções para uma gestão mais eficiente dos resíduos. Entre os temas abordados estão o diagnóstico da gestão municipal, a elaboração de planos de trabalho, a definição de ações e responsabilidades, a adequação à legislação, a organização de contratos e convênios, além da formação e capacitação das equipes técnicas.

A programação também prevê apoio técnico para que as prefeituras possam transformar os conhecimentos adquiridos em ações práticas, de acordo com a realidade e as necessidades de cada município.

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Ao final da iniciativa, os municípios participantes contarão com diagnósticos, planos de ação e orientações técnicas.

“A gestão adequada dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios dos municípios. Com esta parceria, estamos oferecendo suporte técnico qualificado para que as cidades possam aprimorar seus sistemas, planejar melhor suas ações e buscar soluções adequadas à realidade de cada território. O fortalecimento da gestão municipal contribui para serviços mais eficientes, para a proteção do meio ambiente e para a qualidade de vida da população”, destaca a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.

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