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O pequeno Luís Benke, 8, luta contra um câncer terminal em Portugal, sem meios de voltar ao Brasil para tratamento. Santa Catarina acusa o governo federal de ignorar os apelos por ajuda da FAB e agora recorrerá à Justiça. Uma história emocionante sobre burocracia e a corrida contra o tempo, exigindo uma solução urgente.

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Depois de o Radar mostrar, nesta quinta, o drama do menino Luís Benke, de 8 anos, que está internado num hospital em Portugal, sem condições de retornar ao Brasil em voos comerciais, o governo de Santa Catarina divulgou nota para dizer que solicitou ajuda do governo Lula na mobilização da FAB para o resgate do menino.

ATUALIZAÇÃO, 21H42 — A mobilização da família do menino Luís deu certo. Com ajuda do Governo de São Paulo, Luís deve voltar ao Brasil num voo da TAP nesta sexta-feira pela manhã, acompanhado por assistência médica.

Segundo a nota, o governo petista ignorou os apelos sobre a situação de Luís, diagnosticado com câncer em estágio terminal. Diante da postura do governo Lula, o governo catarinense vai acionar a Justiça para tentar colocar de pé a operação de retorno de Luís.

Com estado de saúde debilitado, o menino luta contra o tempo. No hospital em que está, em Lisboa, o tratamento é paliativo, o que agrava a situação. Ele precisa retornar ao Brasil para retomar os procedimentos no hospital especializado em que fez os primeiros tratamentos contra o câncer.

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O Radar entrou em contato com o ministro Alexandre Padilha, que esteve com Luís em Blumenau, no ano passado, mas o auxiliar de Lula não respondeu.

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Leia a nota do Governo de Santa Catarina:

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) acompanha a situação do catarinense Luís Felipe Benke dos Santos, de 8 anos de idade, natural e residente no município de Balneário Camboriú, atualmente internado em Portugal em decorrência de grave enfermidade oncológica.

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Tão logo tomou conhecimento do caso e da necessidade de repatriação do paciente para o Brasil, a Secretaria mobilizou sua estrutura técnica e administrativa, não medindo esforços para auxiliar a família na busca de alternativas que possibilitassem o retorno do menor ao território nacional em condições compatíveis com seu estado de saúde.

Diante da complexidade do quadro clínico e da necessidade de transporte aeromédico especializado, a SES promoveu articulações institucionais e encaminhou expedientes ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando apoio da União e a adoção das medidas necessárias para viabilizar a repatriação humanitária do paciente. As manifestações recebidas, contudo, limitaram-se a orientações gerais e encaminhamentos institucionais, sem a apresentação de solução concreta para a situação emergencial enfrentada pela família.

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Considerando a gravidade do caso, o reduzido tempo disponível para adoção de providências e o evidente interesse público e humanitário envolvido, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou toda a documentação disponível, bem como os subsídios técnicos e informações obtidas junto aos órgãos envolvidos, ao plantão do Ministério Público Federal, para análise e adoção das medidas que entender cabíveis.

A SES recebeu a informação de que a demanda foi imediatamente submetida à apreciação da Procuradora Federal Dra. Patrícia Muxfeldt, que determinou a autuação de Notícia de Fato Cível e seu encaminhamento para distribuição em caráter de urgência, demonstrando a pronta atuação do Órgão Ministerial diante da relevância e da sensibilidade da situação apresentada.

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A Secretaria de Estado da Saúde permanece acompanhando o caso e à disposição para prestar todas as informações e o apoio institucional necessários, reafirmando seu compromisso com a proteção da vida, da dignidade humana e da assistência integral aos cidadãos catarinenses.