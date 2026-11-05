Governo de São Paulo vai oferecer transporte gratuito para estudantes nos dias do Enem

O governo de São Paulo vai garantir transporte gratuito para cerca de 70 mil alunos da rede estadual durante os dois domingos de prova do Enem, nos dias 8 e 15 de novembro. É a primeira vez que o serviço será oferecido.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria da Educação (Seduc-SP), mobilizará cerca de 7. 000 ônibus em mais de 500 municípios paulistas.

A medida mira os estudantes da 3ª série do Ensino Médio que residem em cidades sem passe livre no dia do exame ou em áreas sem linhas regulares até os locais de prova.

A logística foi estruturada pelas 91 Unidades Regionais de Ensino (UREs), prevendo desde pontos de encontro estratégicos até atendimento porta a porta para alunos com deficiência, em parceria com as prefeituras locais.

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Para consultar detalhes sobre horários e itinerários de embarque, as famílias podem procurar a Unidade Regional de Ensino.