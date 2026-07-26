O investimento bilionário do governo de São Paulo em escolas e creches

A secretaria estadual de Educação de São Paulo já realizou, desde janeiro de 2023, 7.423 obras em 3.671 escolas e creches, ao custo de 3,5 bilhões de reais.

Os serviços foram executados pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) em 582 municípios e incluem desde a entrega de novos prédios escolares até reformas de quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, além de adequação e ampliação de salas de aula, recuperação de fachadas e telhados e obras de acessibilidade.

A climatização de escolas estaduais também faz parte do pacote de obras e alcança 1.079 unidades. O objetivo é chegar até 1.500 escolas da rede estadual com conforto térmico.

Nesse período, a educação infantil já recebeu 100 unidades do Programa Creche Escola em 97 cidades paulistas. Foram geradas 13,4 mil vagas para crianças de zero a cinco anos de idade.

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O governo estadual também entregou, neste ano, três das 33 escolas estaduais da Parceria Público-Privada Novas Escolas.

Por meio da PPP, que receberá investimentos de 2,1 bilhões de reais ao longo de 25 anos de concessão, as empresas privadas constroem e gerenciam as escolas em questões estruturais, enquanto a Secretaria de Educação segue responsável pela área pedagógica, contratação e formação de professores e currículo educacional.