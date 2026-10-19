Governo de São Paulo amplia distribuição de tablets para alunos

A Secretaria da Educação de São Paulo conclui até o fim deste mês a distribuição de 200 mil novos tablets para mais de 4. 000 escolas da rede pública.

Essa compra mais recente eleva para quase 1 milhão o número de dispositivos tecnológicos repassados às unidades de ensino desde o início de 2023.

Desde o início da gestão, o governo estadual investiu 465,9 milhões de reais na distribuição de novos notebooks, tablets e gabinetes de recarga.

Segundo a secretaria, 100% das escolas estaduais já contam com acesso à internet, com conexões de até 300 Mb e suporte via satélite em regiões isoladas.