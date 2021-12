Governo da Bahia pede ajuda aos estados após 19 municípios serem alagados

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou a criação de uma base de apoio em Ilhéus, no sul do estado, para otimizar os esforços para ajudar cerca de 20 municípios atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias, especialmente neste sábado, 25.

Até a noite de sexta-feira, 24, 17 pessoas morreram em decorrência dos temporais. As regiões sul e sudoeste foram as mais afetadas. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 3.788 pessoas ficaram desabrigadas e 10.955 estão desalojadas (que são aquelas que tiveram que sair de casa, mas não necessitaram de abrigos). Na cidade de Itororó, por exemplo, cerca de 200 pessoas estão desabrigadas. Em Guaratinga, outras 600 pessoas também ficaram desabrigadas.

Em um vídeo divulgado no site oficial do governo da Bahia, Rui Costa afirmou que pediu ajuda ao Governo Federal, por meio do ministro da Cidadania, João Roma, e também aos estados. Uma força-tarefa formada pelo governo Federal, governo da Bahia, senadores, secretários estaduais e municipais se reuniu neste sábado por meio videoconferência para discutir as ações de socorro. Neste primeiro momento, os esforços serão para retirar as pessoas das áreas de risco e restabelecer as ligações de água, energia e as estradas. Além de providenciar materiais de apoio, como cestas básicas, cobertores e água.

Os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo já anunciaram que estão enviando ajuda à Bahia. “Infelizmente temos pelo menos 20 municípios com várias comunidades debaixo d’água. Por isso, estamos mobilizando todas as nossas forças. Montamos uma base de apoio em Ilhéus, estamos deslocando reforço de pessoal dos Bombeiros, da Polícia Militar, aeronaves, além dos comandantes dos Bombeiros e da Defesa Civil. E a partir de Ilhéus, vamos montar a base de apoio para toda a região”, afirmou Rui.