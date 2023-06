Governo Bolsonaro teve 42 defensores dos direitos humanos mortos por ano

Durante os quatro anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram assassinados 169 defensores dos direitos humanos no Brasil, uma média de mais de 42 por ano. O levantamento foi feito pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, que contabilizaram, ao todo, 1171 casos de violência contra esse grupo, entre ameaças, atentados e outros atos violentos, além das mortes. Na lista das vítimas, estão nomes como Bruno Pereira e Dom Phillips, baleados no Vale do Javari em junho do ano passado.

Os números são fruto do estudo “Na Linha de Frente: violência contra defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil”. A pesquisa monitorou casos de 2019 a 2022 e retrata um acirramento dos conflitos territoriais e ambientais no país, com registros em todos os estados brasileiros. O ano com mais atos de violência desse tipo foi 2019, com 355.

A lista inclui ainda 579 ameaças a defensores dos direitos humanos, 197 atentados, 107 casos de criminalização pela via institucional, 63 casos de deslegitimação, 52 de agressão física, dois de importunação sexual e outros dois de suicídio.

Além de Bruno e Dom, o estudo também inclui mortes como a de Dilma Ferreira, líder rural assassinada em 2019, em um triplo homicídio no assentamento Salvador Allende, no Pará, e de Paulo Paulino Guajajara, líder indígena baleado em uma emboscada em terra indígena no Maranhão, no mesmo ano. A maior parte dos 169 assassinatos, 63,3%, foi provocada por arma de fogo, e em 11 dessas mortes foram encontrados sinais de tortura no corpo do defensor morto. Os principais alvos foram defensores indígenas, vítimas 346 vezes, o que inclui 50 assassinatos e 172 ameaças.

Para o levantamento, foram contabilizados os casos de violência contra defensores de direitos humanos que aconteceram como forma de impedir a reivindicação e defesa desses direitos — não só contra indivíduos, mas também contra coletivos, como os ataques contra povos indígenas e quilombolas.

