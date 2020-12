Governo apresenta ao STF plano de vacinação contra a Covid-19

O governo apresentou ao Supremo Tribunal Federal o plano nacional de vacinação contra a Covid-19. O documento tem data de 10 de dezembro. Ele foi anexado à ação que deve ser apreciada a partir da próxima semana.

Segundo o plano, as vacinas utilizadas seriam da AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz, do consórcio Covax Facility e da Pfizer, sendo que a compra desta última estaria sendo negociada.

O plano está condicionado à aprovação das vacinas pela Anvisa e não apresenta data para o início da imunização, que precisa alcançar pelo menos 70% da população.

Conforme divulgado anteriormente pelo governo, a vacinação terá grupos prioritários. O primeiro grupo é composto por trabalhadores da saúde, indígenas e idosos (a partir de 75 anos) e idosos internados (a partir de 60). O segundo reúne todos os idosos a partir de 60 anos. O terceiro é formado por pessoas que apresentam comorbidades (doenças contínuas como diabetes). O quarto grupo é constituído por professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional.

Somente depois de atendidos os grupos prioritários, as vacinas seriam disponibilizadas para o restante da população. O plano, assinado pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, também fornece informações sobre logística e treinamento.