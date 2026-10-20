Governador manda afastar PMs envolvidos em morte de político na Avenida Brasil

O governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, determinou na manhã desta terça-feira, 20, o afastamento dos policiais militares envolvidos na abordagem que causou a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva. Em nota, o governo do estado manifesta “profunda consternação” com os amigos e familiares da vítima, morta a tiros na Avenida Brasil na noite de segunda-feira. “A gravidade do episódio exige uma apuração rigorosa, célere e transparente”, afirma o comunicado.

O secretário, conhecido como Jefferson da Linave, estava em um BYD branco quando houve a abordagem por PMs do 22º BPM (Maré) na altura de Bonsucesso, na Zona Norte. Vídeos nas redes sociais mostram a ação dos agentes, que teriam feito pelo menos cinco disparos contra o carro. Jefferson morreu no local. Ele é ex-vereador em Queimados, cidade da Baixada Fluminense, e era casado e pai de uma filha de 13 anos.

A Polícia Civil investiga o caso. O local passou por perícia, e as armas dos policiais foram apreendidas. Imagens das câmeras corporais dos agentes estão em análise. A PM também apura a morte por meio da Coorregedoria Geral. “O governo do estado acompanhará de perto a apuração e adotará todas as providências cabíveis para garantir o completo esclarecimento dos fatos e as devidas responsabilizações”, informa o Palácio Guanabara.

Familiares de Jefferson dizem que ele não teria parado o veículo na abordagem. A viatura, afirmam, estaria descaracterizada e sem giroflex funcionando.