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Governador é favorito à reeleição no Mato Grosso, indica Paraná Pesquisas

Otaviano Pivetta (Republicanos) cresce nas sondagens desde agosto e Wellington Fagundes (PL) recua, segundo levantamento publicado nesta sexta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 09h14 | Atualizado em 18 set 2026, 09h29
Dois homens brancos de óculos, um careca sorrindo à esquerda com microfone, e outro com cabelo grisalho e expressão séria à direita
O governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos); e o senador Wellington Fagundes (PL-MT) (Mayke Toscano/Secom-MT/Ton Molina/Agência Senado)
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Governador é favorito à reeleição no Mato Grosso, indica Paraná Pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

A dezessete dias das eleições estaduais de 2026, o governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), é favorito à reeleição e lidera as sondagens em primeiro e segundo turno. O novo levantamento Paraná Pesquisas no estado foi divulgado nesta sexta-feira, 18.

No primeiro turno, Otaviano Pivetta lidera com 42,4% das intenções de voto, seguido pelo senador Wellington Faguundes (PL), que tem 29,6% do eleitorado. A médica Natasha Slhessarenko (PSD) aparece na sequência, pontuando 13,5% na pesquisa.

Em relação ao levantamento anterior, publicado pelo Paraná Pesquisas no início de setembro, Pivetta avançou 1,6 ponto percentual (pp) e Fagundes oscilou 0,4 ponto para baixo — ambas as oscilações ocorrem dentro da margem de erro de 2,7 pontos. Na pesquisa de agosto, o governador tinha 39% do eleitorado e o senador pontuava 35%.

Governador — Mato Grosso — 1º turno

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  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 42,4%
  • Wellington Fagundes (PL): 29,6%
  • Natasha Slhessarenko (PSD): 13,5%
  • Sargento Laudicério (Agir): 0,8%
  • Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,4%
  • Rafaell Milas (Missão): 0,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,1%
  • Não sabe/ não opinou: 5,8%

Também no segundo turno, a corrida é encabeçada por Otaviano Pivetta, que marca 49,1% dos votos contra 37,4% de Wellington Fagundes. Na comparação com agosto, o governador cresceu 4,8 pontos e o senador recuou 3,4 pontos no cenário de confronto direto.

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Governador — Mato Grosso — 2º turno (cenário único)

  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 49,1%
  • Wellington Fagundes (PL): 37,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,7%
  • Não sabe/ não opinou: 5,8%
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O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores em 50 municípios do Mato Grosso entre os dias 15 e 17 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MT-09335/2026.

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