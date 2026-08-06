Governador é favorito à reeleição no Mato Grosso do Sul, diz pesquisa Real Time Big Data

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), lidera a disputa pela reeleição em 2026 em primeiro e segundo turno. A nova pesquisa Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quinta-feira, 6.

No primeiro turno, Eduardo Riedel tem 44% das intenções de voto, seguido pelo ex-deputado federal Fábio Trad (PT), que tem 25% do eleitorado. O deputado estadual licenciado João Henrique Catan (Novo) aparece na sequência, com 12%.

Na quarta posição da pesquisa, empatam tecnicamente os candidatos Lucien Rezende (PSOL), com 3%; Renato Gomes (DC), com 3%; e Jefferson Bezerra (Agir), com 1%. Votos brancos e nulos somam 6% do eleitorado sul-matogrossense, e outros 6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Governador — Mato Grosso do Sul — 1º turno (cenário único)

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Eduardo Riedel (PP): 44%

Fábio Trad (PT): 25%

João Henrique Catan (Novo): 12%

Lucien Rezende (PSol): 3%

Renato Gomes (DC): 3%

Jefferson Bezerra (Agir): 1%

Nulo / Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 6%

No segundo turno, Riedel acumula 54% das intenções de voto contra 32% de Fábio Trad. No limite da margem de erro, a vantagem do atual governador varia de 18 a 22 pontos percentuais.

Governador — Mato Grosso do Sul — 2º turno (cenário único)

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Eduardo Riedel (PP): 54%

Fábio Trad (PT): 32%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 7%

Ex-governador e ex-deputado bolsonaristas lideram disputa ao Senado

Já a corrida ao Senado pelo Mato Grosso do Sul é liderada por dois nomes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa é encabeçada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, com 30% das intenções de voto, e pelo ex-deputado estadual Renan Contar, com 19%.

Candidato à reeleição, o senador Nelsinho Trad (PSD) aparece na sequência, com 15% do eleitorado estadual. A outra parlamentar que disputa a reeleição em 2026, Soraya Thronicke (PSB), aparece com 8% das intenções de voto na pesquisa. A terceira senadora sul-matogrossense, Tereza Cristina (PP), foi eleita em 2022 e tem mandato previsto até o início de 2031.

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Senador — Mato Grosso do Sul (cenário único)

Reinaldo Azambuja (PL): 30%

Capitão Contar (PL): 19%

Nelsinho Trad (PSD): 15%

Vander Loubet (PT): 9%

Soraya Thronicke (PSB): 8%

Beto do Movimento (Psol): 5%

Daniel Júnior (Agir): 2%

Fernando Moraes (DC): 2%

Nulo / Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 6%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Mato Grosso do Sul entre os dias 1º e 5 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código MS-07706/2026.