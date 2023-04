Governador de SC fala sobre ataque a creche onde quatro crianças morreram

Quatro crianças – entre 5 e 7 anos de idade – foram mortas em um ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, nesta quarta-feira, 05. De acordo com informações do governador do estado, Jorginho Mello (PL), três outras pessoas estão feriadas – uma criança está em estado grave. A creche Cantinho Bom Pastor foi invadida por um homem de 25 anos, que usou uma machadinha para ferir as vítimas. Logo depois, ele se entregou no batalhão da Polícia Militar. As crianças foram retiradas da escola. Segundo a imprensa local, ele desceu de moto em frente ao colégio e pulou o muro da instituição.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso”, escreveu o político.

O delegado-geral de polícia do estado de Santa Catarina disse, em coletiva, que a PM irá identificar, nas diligências, se mais alguém participou do ataque. “Iremos descobrir qual plano ele traçou e quais informações ele tinha”, disse.

Esse é o terceiro ataque a escolas desde a última semana, quando um estudante em São Paulo esfaqueou professores e alunos, deixando uma professora morta e quatro outras pessoas feridas. Um dia depois, no Rio de Janeiro, um aluno tentou esfaquear a diretora do colégio, mas foi contido, tendo ferido uma colega de sala. Contatada, a assessoria do colégio ainda não retornou a VEJA. A PM ainda não divulgou mais informações sobre o assassino. *Reportagem em atualização.