Google remove 46 canais do YouTube que usavam IA para criar médicos falsos

O Google removeu 46 canais e 11 vídeos do YouTube que utilizavam inteligência artificial para criar médicos fictícios e divulgar informações falsas sobre saúde. A exclusão ocorreu após uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU), enviada no início de setembro. Segundo o órgão, os conteúdos prometiam curas e recomendavam tratamentos sem comprovação científica, com potencial de estimular a automedicação e levar pacientes a abandonar terapias prescritas.

O Ministério da Saúde havia identificado 97 perfis com esse tipo de publicação e encaminhado os casos à Polícia Federal e ao Conselho Federal de Medicina (CFM). Além dos conteúdos removidos, o Google informou que outros 32 canais e quatro vídeos já estavam indisponíveis quando recebeu a notificação. Dois canais também perderam a possibilidade de monetização. De acordo com a empresa, as medidas foram motivadas por violações das regras da plataforma contra fraudes e roubo de identidade.

A Associação Paulista de Medicina (APM) alerta para a dificuldade de distinguir orientações legítimas de conteúdos produzidos por IA. Para o diretor da entidade, Antônio Carlos Endrigo, a capacidade de convencimento desses avatares pode levar pacientes a desacreditar de seus médicos e comprometer a continuidade dos tratamentos.