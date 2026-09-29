Golpe do ‘Vale Gás’: como quadrilha enganava idosos para invadir contas bancárias no Rio

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Policiais civis prenderam três homens em Itaguaí, Baixada Fluminense, suspeitos de integrar uma quadrilha que se passava por agentes públicos. Eles ofereciam um falso “Vale Gás” para obter dados financeiros das vítimas, incluindo reconhecimento facial, e acessar suas contas para aplicar golpes e contratar empréstimos. Uma idosa perdeu mais de R$ 23 mil. O grupo teria ligação com a milícia “Bonde do Zinho”.

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Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam, na segunda-feira, 28, três homens suspeitos de integrar uma quadrilha que se passava por agentes públicos para obter dados financeiros e acessar contas bancárias de vítimas. Os criminosos foram presos preventivamente por estelionato mediante fraude eletrônica em uma barbearia de Itaguaí, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o grupo abordava moradores do bairro Vila Salvador e se apresentava como integrante de programas do governo. Os suspeitos entregavam R$ 120 em dinheiro, sob a alegação de que o valor correspondia ao antigo benefício Vale Gás. Na sequência, coletavam informações financeiras das vítimas, incluindo dados usados para reconhecimento facial. Com essas informações, os criminosos acessavam as contas bancárias e contratavam empréstimos consignados, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento. Em um dos casos investigados, uma mulher de 65 anos teve um prejuízo superior a R$ 23 mil.

O antigo Vale Gás foi substituído pelo Gás do Povo, que passou a oferecer um vale-recarga em vez de dinheiro. A mudança ocorreu justamente com o objetivo de reduzir fraudes associadas ao benefício. Segundo a investigação, porém, criminosos continuam recorrendo ao nome de programas sociais para aplicar golpes.

A Polícia Civil informou que uma mulher, ainda não identificada, participava das abordagens nas residências. Um quarto integrante da quadrilha também é procurado. As investigações continuam para localizar os suspeitos e, segundo a corporação, identificar e responsabilizar a liderança da milícia que estaria por trás da estrutura criminosa.

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Ligação com o Bonde do Zinho

As investigações apontam ainda que o grupo suspeito de aplicar o golpe estaria ligado ao Bonde do Zinho, também conhecido como Família Braga. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, está preso desde dezembro de 2023, quando se entregou à Polícia Federal. Segundo as autoridades, mesmo detido, ele continuaria exercendo influência sobre a organização criminosa.

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A quadrilha é apontada pelas autoridades como uma das principais estruturas milicianas do Rio de Janeiro, com atuação sobretudo na Zona Oeste. Em denúncia apresentada em 2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusou integrantes da organização de envolvimento em crimes como homicídio, extorsão e corrupção para manter a estrutura criminosa.