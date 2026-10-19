Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 2 milhões para idosa de 80 anos

Ministério Público apresentou denúncia contra 15 acusados de participação no crime

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 13h27
Golpe do falso advogado é enquadrado como estelionato
Golpe do falso advogado é enquadrado como estelionato (Lim Weixiang/Zeitgeist Photos/Getty Images)
Continua após publicidade
Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 2 milhões para idosa de 80 anos Priorize VEJA no Google

Ao menos 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) acusadas de participar do “golpe do falso advogado“, que causou prejuízo a uma idosa de 80 anos no valor total de 1,9 milhão de reais. O bando teria enganado a vítima ao se passar por representantes jurídicos do Banco Central e da Caixa Econômica Federal. O bando responderá por estelionato por fraude eletrônica, caso a denúncia seja aceita.

Para supostamente liberar um crédito judicial de 7 milhões de reais, referente ao falecido marido da vítima, os criminosos exigiram o pagamento antecipado de falsas custas processuais. Induzida ao erro por meio de chamadas de vídeo e mensagens no WhatsApp, a idosa realizou diversas transferências bancárias, acumulando um prejuízo de R$ 1.971.826,00, relatou a Promotoria. “Nesse tipo de golpe, os criminosos se passam por advogados ou representantes de instituições públicas prometendo liberação de valores judiciais e exigindo pagamentos antecipados de custas processuais ou de impostos”, afirmou o promotor de Justiça Marcelo Adolfo Rodrigues. “Por isso, é muito importante que a população fique atenta e desconfie de mensagens ou ligações vindas de números estranhos solicitando transferências para liberar valores de processos judiciais.”

As investigações demonstraram que os 15 acusados participaram do esquema cedendo suas contas bancárias pessoais para o recebimento e a rápida pulverização dos fundos ilícitos em múltiplas contas e instituições de pagamento, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. O MP-PR requereu a conversão da prisão temporária de todos os denunciados em prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade da lavagem de capitais, pela atuação interestadual do grupo e para garantia da ordem pública, informou a Promotoria.

Siga

“A repressão a essa modalidade criminosa ocorre em um momento de alerta para a instituição. Recentemente, representantes da 4ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba se reuniram com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná (OAB-PR) para discutir o crescimento acelerado desse tipo de golpe no estado. A prática tem gerado grande preocupação por envolver a apropriação de dados reais de processos, advogados e magistrados para dar aparência de legalidade à fraude”, disse trecho de nota divulgada.

Publicidade
TAGS:
Crime
estelionato
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).