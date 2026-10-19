Golpe do falso advogado causa prejuízo de R$ 2 milhões para idosa de 80 anos

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O Ministério Público do Paraná denunciou 15 pessoas envolvidas no “golpe do falso advogado”, que causou um prejuízo de R$ 1,9 milhão a uma idosa de 80 anos. Os criminosos se passavam por representantes de bancos para exigir pagamentos antecipados, prometendo liberar um falso crédito judicial. A trama, que envolveu chamadas e mensagens, usava contas bancárias para pulverizar os valores.

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Ao menos 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) acusadas de participar do “golpe do falso advogado“, que causou prejuízo a uma idosa de 80 anos no valor total de 1,9 milhão de reais. O bando teria enganado a vítima ao se passar por representantes jurídicos do Banco Central e da Caixa Econômica Federal. O bando responderá por estelionato por fraude eletrônica, caso a denúncia seja aceita.

Para supostamente liberar um crédito judicial de 7 milhões de reais, referente ao falecido marido da vítima, os criminosos exigiram o pagamento antecipado de falsas custas processuais. Induzida ao erro por meio de chamadas de vídeo e mensagens no WhatsApp, a idosa realizou diversas transferências bancárias, acumulando um prejuízo de R$ 1.971.826,00, relatou a Promotoria. “Nesse tipo de golpe, os criminosos se passam por advogados ou representantes de instituições públicas prometendo liberação de valores judiciais e exigindo pagamentos antecipados de custas processuais ou de impostos”, afirmou o promotor de Justiça Marcelo Adolfo Rodrigues. “Por isso, é muito importante que a população fique atenta e desconfie de mensagens ou ligações vindas de números estranhos solicitando transferências para liberar valores de processos judiciais.”

As investigações demonstraram que os 15 acusados participaram do esquema cedendo suas contas bancárias pessoais para o recebimento e a rápida pulverização dos fundos ilícitos em múltiplas contas e instituições de pagamento, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. O MP-PR requereu a conversão da prisão temporária de todos os denunciados em prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade da lavagem de capitais, pela atuação interestadual do grupo e para garantia da ordem pública, informou a Promotoria.

“A repressão a essa modalidade criminosa ocorre em um momento de alerta para a instituição. Recentemente, representantes da 4ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba se reuniram com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná (OAB-PR) para discutir o crescimento acelerado desse tipo de golpe no estado. A prática tem gerado grande preocupação por envolver a apropriação de dados reais de processos, advogados e magistrados para dar aparência de legalidade à fraude”, disse trecho de nota divulgada.