Giro VEJA: O plano de Tarcísio para as escolas cívico-militares em SP

Após a confirmação de que o governo Lula vai encerrar o programa federal de escolas cívico-militares, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que o estado terá seu próprio programa de ensino no formato — o governo prepara agora um decreto para regular a iniciativa. Segundo o governo federal, apesar de haver a possibilidade da manutenção de recursos do atual programa a estados e municípios — que ficarão responsáveis pela coordenação do programa –, o Ministério da Educação poderá exigir a dispensa de militares da reserva atuando nas instituições de ensino e a devolução dos valores desses salários ao MEC. Detalhes sobre a motivação para o encerramento das escolas cívico-militares no Brasil e o pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso são os destaques do Giro VEJA desta quinta-feira, 13.

