Giro VEJA: O aceno de Lula ao PL de Bolsonaro e ao Centrão

A edição de VEJA desta semana mostra como o PL de Jair Bolsonaro foi o partido que mais recebeu emendas do governo Lula. Levantamento feito pela reportagem, inclusive, aponta que mais da metade dos recursos em emendas foi liberada em julho — período em que tramitaram matérias importantes no Congresso, como a reforma tributária –, o que sinaliza a preocupação do Planalto com a aprovação de projetos importantes. Detalhes sobre a liberação de recursos pelo governo federal e a autorização do Supremo Tribunal Federal para que o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, tenha acesso a mensagens da ‘Vaza Jato’ são os destaques do Giro VEJA desta sexta-feira, 14.

