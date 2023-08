Giro VEJA: dia é de mais uma ofensiva contra a família Bolsonaro

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira, 24, uma operação que tem como um dos alvos o filho ‘Zero Quatro’ de Jair Bolsonaro, Jair Renan. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão na força-tarefa que tem como objetivo investigar crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Detalhes sobre a operação e os desdobramentos do depoimento de Luis Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na CPMI do 8 de janeiro são os destaques do Giro VEJA.

