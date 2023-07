Giro VEJA: CPMI fecha o cerco contra Mauro Cid por ofensiva golpista

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga os atos de 8 de janeiro ouve nesta terça-feira, 11, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O militar, que é suspeito de tentar articular uma intervenção militar após as eleições, ficou em silêncio no depoimento graças a um habeas corpus. Detalhes sobre a sessão, a lista de visitantes repleta de militares de Mauro Cid na prisão e o recuo da inflação no Brasil são os destaques do Giro VEJA desta terça-feira.

