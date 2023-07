Giro VEJA: Chegou a conta das aventuras rocambolescas de Marcos do Val

Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, 12, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado — o plano, que envolvia tanto o ex-presidente quanto o ex-deputado Daniel Silveira, foi denunciado por VEJA em fevereiro, a partir de uma entrevista exclusiva do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Relatório da PF concluiu que, em meio às aventuras rocambolescas do parlamentar, Do Val agiu de forma “absolutamente ambígua” e em benefício próprio, se valendo de prints de conversas para angariar prestígio pessoal e político. Detalhes sobre o plano golpista e a expectativa sobre o depoimento de Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA desta quarta-feira.

