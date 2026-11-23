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Gilmar Mendes criticou o avanço da litigância predatória e ações padronizadas bilionárias contra a União. O ministro do STF alertou para o direcionamento de processos ao TRF-1 e defendeu que o Congresso revise a legislação para evitar prejuízos bilionários aos cofres públicos. Leia os detalhes.

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O ministro do STF Gilmar Mendes criticou nesta segunda-feira a expansão do que classifica como litigância predatória e o ajuizamento massivo de ações padronizadas contra a União. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o decano apontou a existência de verdadeiros “modelos de negócio” baseados em pedidos indenizatórios bilionários.

Ele afirma que a regra do artigo 109, parágrafo 2º, da Constituição Federal criou uma brecha para o “forum shopping”. Na prática, a norma permite que os autores das demandas (advogados e credores) processem os pedidos no foro do próprio domicílio ou escolham a Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao TRF-1, que, segundo o magistrado, adota entendimento mais favorável em grandes teses contra o governo federal (65% dos casos).

Na mensagem, o ministro cita como exemplos as ações da Tabela SUS e Tunep e as da indústria da cana-de-açúcar, que ilustram como a regra é utilizada para direcionar disputas de alto valor ao tribunal regional. Gilmar recorda que a AGU apontou que apenas as execuções ligadas ao setor sucroalcooleiro somam 255 bilhões de reais em todo o território nacional.

Diante desse cenário, ele pede que o Congresso Nacional revise a legislação para proteger os cofres públicos e o sistema de Justiça de abusos corporativos.

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Os fenômenos da litigância abusiva e predatória não seriam possíveis sem atalhos que viabilizam a formação de verdadeiros "modelos de negócio" baseados na judicialização em massa. Venho registrando a minha preocupação com a multiplicação de pedidos bilionários e padronizados de… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) November 23, 2026