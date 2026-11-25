O ministro Gilmar Mendes, do STF, derrubou uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) que havia bloqueado 484 mil reais da PortosRio (antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro) para o pagamento de uma dívida trabalhista.

Gilmar considerou que a PortosRio é uma empresa pública e que presta serviço essencialmente público e sem concorrência, e por isso tem direito ao regime de precatórios. Isso significa que a dívida é reconhecida por decisão judicial, mas o pagamento segue um cronograma, o que pode atrasar o recebimento pelo trabalhador.

A decisão segue o entendimento, adotado pelo STF em outros casos, de que as estatais que prestam serviço em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário seguem o regime de precatórios.

A Justiça do Trabalho havia rejeitado, na primeira instância, o pedido da PortosRio para se enquadrar nesse regime. A decisão foi mantida pelo TRT-1, que considerou que a empresa não tinha direito à prerrogativa por entender que a empresa atua em regime concorrencial.

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Com a decisão de Gilmar, o TRT terá que reanalisar o caso, mas seguindo a jurisprudência da Corte ressaltada pelo ministro.

O advogado trabalhista Ronaldo Ferreira Tolentino, que integrou a equipe jurídica responsável pela representação da companhia no STF, comemorou a determinação.

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“A decisão do ministro Gilmar Mendes é fundamental porque reafirma a segurança jurídica e a previsibilidade orçamentária das estatais que prestam serviços públicos essenciais sem concorrência, como a PortosRio”, afirmou Tolentino, que é sócio da Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria.