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Brasil

Gigantes do mundo corporativo debatem potencial de Copa do Mundo Feminina no Brasil

Executivos da FIFA e representantes da Embratur e do Ministério do Esporte também participam do encontro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 08h30
Estátua do Cristo Redentor iluminada com projeção verde e laranja, formando estrelas e o texto Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 no peito, sobre fundo escuro
Fifa realiza evento para debater Copa do Mundo Feminina com atletas, setor público e privado (Divulgação/Divulgação)
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A menos de um ano da Copa do Mundo Feminina no Brasil, a Fifa realiza nesta segunda-feira um evento para debater o potencial do torneio de futebol com lideranças do setor público e privado.

Realizado em São Paulo, o Summit aliará a visão de engajamento de marcas como Adidas, Coca-Cola, Hyundai e Visa com o motor de legado socioeconômico de executivos da Fifa, da Embratur e do Ministério do Esporte.

Na largada, Carla Mita, da Visa, Ebru Semize, da Hyundai e André Svartman, da Adidas, participam do painel “Construindo o Próximo Fenômeno Esportivo Global: O Papel dos Patrocinadores na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027”

Na sequência, “Da Paixão ao Negócio: A Nova Era do Futebol Feminino” será o tema do debate entre a jogadora Tamires Dias e Julio Lopez, da Coca-Cola.

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Para encerrar os trabalhos, Thiago Januzzi, Diretor Executivo Fifa 2027, Roberto Geveard, da Embratur e Juliana Agatte, secretária-extraordinária para a Copa do Mundo Feminina são os participantes do painel “O Efeito da Copa do Mundo Feminina da Fifa: Grandes Eventos, Turismo e Cultura”.

Realizado desde 1991, o torneio desembarca pela primeira vez na América do Sul. Entre 2025 e 2027, a Fifa projeta a realização de 348 jogos de seleções em todo mundo, 116 por temporada, com 180 times entrando nas qualificatórias da Copa do Mundo Feminina.

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De acordo com pesquisa da FGV encomendada pela Embratur, o evento do próximo ano deve movimentar quase 9 bilhões de reais e gerar mais de 70 mil postos de trabalho.

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