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Gerente de restaurante na Zona Sul do Rio é preso por vender alimentos vencidos

Fiscalização da Delegacia do Consumidor encontrou carnes e frangos vencidos e e condições insalubres em estabelecimento

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 13h06 | Atualizado em 22 jul 2026, 13h11
Cozinha industrial suja e desorganizada, com panelas e utensílios de metal sobre uma bancada, baldes no chão e fritadeiras ao lado
Agentes encontraram ambiente insalubre em estabelecimento no Catete (Polícia Civil/Reprodução)
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A Polícia Civil prendeu em flagrante o gerente de um restaurante localizado no Largo do Machado, no Catete, Zona Sul do Rio, após encontrar alimentos vencidos e produtos sem identificação da data de validade durante uma fiscalização realizada na última terça-feira, 21. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), que investigavam denúncias sobre a venda de alimentos impróprios para consumo.

Segundo a corporação, a equipe chegou ao estabelecimento após um trabalho de inteligência que apontava possíveis irregularidades no armazenamento e na comercialização dos produtos. Durante a inspeção, os policiais localizaram carnes, frangos e outros alimentos fora do prazo de validade, além de itens utilizados no preparo das refeições sem qualquer identificação sobre a data de vencimento.

Além dos produtos impróprios para consumo, a fiscalização constatou condições consideradas insalubres nas áreas de manipulação e armazenamento dos alimentos. As condições encontradas, de acordo com a Polícia Civil, representavam risco à saúde dos consumidores. O estabelecimento passou por perícia no local para documentar as infrações.

Após a fiscalização, o gerente do restaurante foi encaminhado à Delegacia do Consumidor e autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo. A investigação busca apurar a extensão das irregularidades e se a comercialização dos produtos ocorria de forma recorrente.

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O que fazer ao suspeitar de alimentos impróprios para consumo

Especialistas em defesa do consumidor orientam que clientes fiquem atentos a sinais como odor, aparência alterada dos alimentos e condições precárias de higiene nos estabelecimentos. Em casos de suspeita de irregularidades, a recomendação é registrar denúncia junto aos órgãos de vigilância sanitária ou à Delegacia do Consumidor, para que sejam realizadas fiscalizações e, quando necessário, aplicadas as medidas legais cabíveis.

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Crime
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