A Gerando Falcões e a empresa Acelen lançam na quarta-feira o primeiro Escritório de Impacto da ONG fora de São Paulo. A iniciativa será implantada em Caípe de Baixo, comunidade localizada no entorno da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde (BA), e tem como meta apoiar cerca de mil famílias na superação da pobreza, com potencial de beneficiar aproximadamente cinco mil pessoas.

O projeto utiliza a metodologia Decolagem, que já alcançou mais de 21,5 mil pessoas e propõe ajudar famílias a romper o ciclo da pobreza em até dois anos. A iniciativa prevê diagnóstico individualizado, acompanhamento de mentores sociais e acesso a oportunidades de qualificação, emprego e geração de renda.

Os resultados serão avaliados a cada três meses, considerando indicadores como renda, saúde, educação, moradia e segurança alimentar.

A iniciativa se soma a outros projetos sociais já desenvolvidos pela Acelen nas comunidades do entorno da Refinaria de Mataripe, com foco em educação, qualificação profissional, empregabilidade e geração de renda.

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Entre eles está o Jovem Acelen, que já alcançou mais de 500 jovens desde 2023, contribuindo para ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento social da região.