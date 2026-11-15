Geraldo Alckmin já sofre com o fogo amigo petista no governo

A maior preocupação no PT, diz um aliado de Geraldo Alckmin no governo, é ver o vice-presidente em alguma pasta forte o suficiente para elevá-lo ao posto de sucessor do presidente Lula em 2030.

Daí o noticiário desesperado dos últimos dias que tentam alojar Alckmin em diferentes pastas na Esplanada dos Ministérios.

Alckmin teve papel importante no atual mandato de Lula como ministro do Desenvolvimento, servindo de mediador e até de ponto de equilíbrio no discurso do governo nos momentos de atrito com os Estados Unidos, por exemplo.

O fato de não poder ser demitido por Lula, algo sempre lembrado por petistas na hora de limitar os espaços do vice, não deveria ser uma preocupação para o petismo.

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Afinal, como disse esse mesmo aliado de Alckmin, o maior problema de Lula, no momento, é montar uma equipe qualificada e capaz de cumprir o enorme desafio que se anuncia para o próximo mandato: equilibrar contas, inovar nas políticas públicas e avançar com uma agenda que mostre ao país coisas novas e não a continuidade do impopular e cansado governo atual.

Os desafios do governo Lula 4

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O próprio Lula já disse a aliados, como mostrou o Radar recentemente, que deseja fazer um “novo governo” e não um “governo de continuidade”. Para isso, o petista terá de se libertar do hegemonismo petista, que já mostrou desejo de continuar controlando a Casa Civil, a Fazenda, o Ministério da Educação e a pasta da Saúde, por exemplo.

Se Lula repetir a fórmula do governo atual, são grandes as chances de isolar sua administração politicamente e de perder popularidade junto ao eleitorado, já que os desafios do futuro mandato envolvem a dura equação de promover um corte de gastos inevitável e cumprir promessas eleitorais impagáveis no atual cenário fiscal.