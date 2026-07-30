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Genial/Quaest: O peso dos indecisos que pode definir eleição no Rio Grande do Sul

Ao Ponto de Vista, Adriano Cerqueira afirma que fatia deve concentrar os esforços das campanhas e avalia que disputa chegará ao segundo turno

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 15h56 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h21
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O elevado índice de eleitores indecisos no Rio Grande do Sul deve se tornar o principal alvo das campanhas de Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) na corrida pelo governo estadual. A avaliação foi feita pelo cientista político Adriano Cerqueira a partir dos resultados da Genial/Quaest desta quinta-feira, 30, durante entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA.

A sondagem mostra que 31% dos eleitores gaúchos se declaram indecisos no cenário de primeiro turno, enquanto outros 12% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas. Embora os percentuais tenham registrado leve queda em relação à rodada de abril, os índices ainda podem ser considerados elevados.

Questionado sobre o impacto desse contingente de eleitores na disputa, Cerqueira afirmou que as duas campanhas que lideram as intenções de voto deverão concentrar esforços para conquistar essa parcela do eleitorado. Segundo ele, o processo eleitoral começa a ganhar intensidade neste momento, o que tende a ampliar a exposição dos candidatos.

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Na avaliação do cientista político, as pesquisas indicam que parte significativa do eleitorado ainda não conhece suficientemente os dois principais concorrentes. Por isso, ele considera que o avanço da campanha poderá aumentar o nível de informação dos eleitores e influenciar a consolidação das intenções de voto.

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Cerqueira observou, ainda, que memórias políticas e afetivas podem desempenhar papel relevante na disputa. No caso de Luciano Zucco, Cerqueira afirmou que a identificação com o PL e a associação à imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro tendem a impulsionar sua intenção de voto, enquanto Juliana Brizola evoca a relação do eleitor gaúcho com a memória do ex-governador Leonel Brizola.

Apesar da tendência de crescimento dos dois candidatos ao longo da campanha, o cientista político ponderou que esse movimento dependerá de fatores como o grau de conhecimento do eleitorado e os índices de rejeição de cada concorrente. Segundo ele, esses indicadores podem estabelecer um limite para a expansão de ambos.

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Para Cerqueira, a evolução dessas métricas permitirá avaliar com maior precisão o potencial de crescimento das candidaturas nas próximas semanas, à medida que a campanha eleitoral ganhar força.

“Eu não diria que a Juliana Brizola chegou no seu teto, nem anulou a margem para ter mais votos (…) Mas há uma tendência, um indicativo de que talvez o Luciano Zucco possa crescer, à medida que fique mais bem conhecido pelo eleitorado”, disse.

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Ao final da análise, o cientista político afirmou que os levantamentos apontam para uma disputa concentrada entre Luciano Zucco e Juliana Brizola no primeiro turno. Na avaliação dele, o cenário também sinaliza a realização de um segundo turno no Rio Grande do Sul.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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