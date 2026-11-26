Um gato mobilizou uma operação improvisada de resgate e levou à suspensão momentânea do tráfego no Túnel Marcelo Alencar, no Centro do Rio, na manhã de quarta-feira, 25. O animal havia se escondido em um táxi que trafegava em direção à Zona Sul e ficou preso na região de uma das rodas. A situação mobilizou outros motoristas, que interromperam o trajeto para ajudar o taxista a retirar o bichano.

Durante a tentativa de salvamento, o gato deixou a roda e se refugiou dentro do compartimento do motor, dificultando a retirada. Um dos envolvidos na ação sofreu mordidas e arranhões. Após cerca de meia hora de mobilização, o animal foi finalmente resgatado. Registros do episódio circularam nas redes sociais.