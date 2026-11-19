A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira, 19, uma operação contra a “gang da Hilux”, um grupo criminoso especializado no roubo e furto de caminhonetes. São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio e em Minas Gerais. Entre os principais alvos da ação, está Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como “Loirinho”, apontado como uma das lideranças da quadrilha — nesta semana, imagens em que ele aparece armado na Lagoa, na Zona Sul do Rio, viralizaram.

O traficante conhecido como Loirinho, integrante do Comando Vermelho, fez um video na Lagoa Rodrigo de Freitas, portando um fuzil e fazendo símbolo CV com as mãos. https://t.co/BksUmyZCww — Informe RJO (@InformeRJO) November 14, 2026

As investigações indicaram que Rodrigo coordenava roubos de veículos a partir da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte. Ele também determinava o destino dos carros roubados. Ao todo, ele acumula 350 anotações criminais e já possui um mandado de prisão em aberto. Segundo a Polícia Civil, os membros da organização criminosa eram divididos em tarefas. Alguns eram responsáveis por identificar e monitorar os automóveis, enquanto outros cometiam o crime de fato.

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Para facilitar os delitos, eles configuravam chaves dos veículos por meio de equipamentos eletrônicos. Parte dos carros e caminhonetes roubados no Rio era enviada para Minas, onde um braço do grupo comercializava os bens. As apurações revelaram, ainda, locais destinados ao armazenamento, ocultação e desmanche dos automóveis.

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A Operação Chave Mestra tem como objetivo encontrar veículos roubados, equipamentos usados nos crimes, armas de fogo, celulares, documentos e outros materiais que ajudem no avanço das investigações e na identificação de todos os envolvidos.

“A operação faz parte do trabalho permanente da Polícia Civil de combate às organizações criminosas especializadas em roubos e furtos de veículos. Além de identificar e responsabilizar os envolvidos, as ações buscam desarticular toda a cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela receptação, adulteração e comercialização dos automóveis”, afirmou a PCERJ em nota.