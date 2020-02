Galo da Madrugada abre o Carnaval das Mulheres neste sábado no Recife

O tradicional Galo da Madrugada anima o Carnaval nas ruas de Recife deste sábado, 22, dia dedicado às mulheres. Uma escultura sustentável do famoso galo está instalado no centro da capital pernambucana. A expectativa da Prefeitura é de uma concentração de 1,5 milhão de pessoas, ao ritmo dos trios elétricos, seja no asfalto ou nos camarotes.

O projeto “Do Lixo Cuido Eu”, uma iniciativa de várias cooperativas locais, fará a gestão dos resíduos sólidos na linha de frente do Galo, cujo símbolo de 28 metros e sete toneladas de material reciclável foi instalado na Ponte Duarte Coelho. O tema da escultura é “Galo Circense de Olho no Futuro”. Números musicais de Elza Soares, Margareth Menezes, Armandinho e Fafá de Belém, entre outros artistas populares, são esperados ao longo do dia.

A programação para a noite deste sábado no Recife se segue com o bloco Dita Cuja, que sai às 20h. O Nena Queiroga e Convidados anima às 22h e, uma hora depois o Elza Soares. O Gaby Amarantos completa a folia à 1h de domingo, 23.

O Galo migra para São Paulo na terça de Carnaval, com desfile a partir das 9h pela Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Obelisco do Ibirapuera, ao som de dois trios elétricos. Gustavo Travassos, Fafá de Belém e André Rio animal a folia.