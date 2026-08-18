Galípolo abre evento que reúne líderes dos maiores bancos do país
Debate terá como pano de fundo o avanço da inteligência artificial e seus impactos sobre os negócios, a relação com os clientes e o sistema financeiro
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa na próxima segunda-feira da abertura do Febraban Tech 2026, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Logo depois de Galípolo, sete líderes dos principais bancos do país estarão juntos no palco: Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco; Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil; Marcelo Noronha, CEO do Bradesco; Livia Chanes, CEO para a América Latina do Nubank; Gilson Finkelsztain, CEO do Santander Brasil; Carlos Vieira, presidente da Caixa; e Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
O painel “Agentes inteligentes, liderança humana: como os bancos estão redesenhando escala, confiança e valor no setor financeiro” começa às 10h20 e terá mediação de João Borges, diretor de Comunicação da Febraban.
O debate terá como pano de fundo o avanço da inteligência artificial e seus impactos sobre os negócios, a relação com os clientes e o sistema financeiro..