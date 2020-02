Galeria de fotos: São Paulo fica debaixo d’água após temporal

A cidade de São Paulo sofre com as fortes chuvas que caem desde o início da madrugada desta segunda-feira, 10. São ao menos 70 pontos de alagamentos e duas linhas da CPTM afetadas pelo temporal. O rodízio de carros e caminhões foi suspenso. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE-SP) pede que as pessoas não saiam de casa no momento.

