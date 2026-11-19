Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como “Loirinho”, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 19, contra a “gang da Hilux”, um grupo criminoso especializado no roubo de carros e caminhonetes. Membro do Comando Vermelho (CV), ele acumula 350 passagens pela polícia por uma gama de crimes, de porte ilegal de arma a tráfico de drogas, além de 14 mandados de prisão em aberto.

Segundo o Disque Denúncia, Rodrigo é parte do tráfico de drogas na comunidade do Fallet/Fogueteiro, no Centro, e na região de Seropédica, na Baixada Fluminense. Chegou a ser preso por roubo duplamente qualificado em julho de 2018. Na ocasião, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) encontraram com ele um veículo roubado e uma pistola Glock, calibre .40, adulterada com o chamado “kit rajada”, que permite que a arma dispare continuamente depois do gatilho ser pressionado.

O traficante é descrito como “um dos líderes da quadrilha tida como autora de inúmeros furtos com emprego de explosões em agências bancárias”. Ele também é apontado como uma das lideranças de um grupo envolvido no roubo de veículos. Segundo investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o criminoso coordenava roubos de veículos a partir da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte. Mais tarde, determinava o destino dos carros.

No início desta semana, um vídeo em que Rodrigo aparece com um fuzil na Lagoa, na Zona Sul do Rio, viralizou nas redes sociais.

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O traficante conhecido como Loirinho, integrante do Comando Vermelho, fez um video na Lagoa Rodrigo de Freitas, portando um fuzil e fazendo símbolo CV com as mãos. https://t.co/BksUmyZCww — Informe RJO (@InformeRJO) November 14, 2026

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+ ‘Gang da Hilux’: operação no Rio em Minas mira quadrilha especializada no roubo de veículos

Operação Chave Mestra

No âmbito da operação contra a “gang da Hilux”, a Polícia Civil cumpre 34 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio e em Minas Gerais. As investigações indicaram que os membros da organização criminosa eram divididos em tarefas. Alguns eram responsáveis por identificar e monitorar os automóveis, enquanto outros cometiam o crime de fato.

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Para facilitar os delitos, eles configuravam chaves dos veículos por meio de equipamentos eletrônicos. Parte dos carros e caminhonetes roubados no Rio era enviada para Minas, onde um braço do grupo comercializava os bens. As apurações revelaram, ainda, locais destinados ao armazenamento, ocultação e desmanche dos automóveis.

A ação desta quinta tem como objetivo encontrar veículos roubados, equipamentos usados nos crimes, armas de fogo, celulares, documentos e outros materiais que ajudem no avanço das investigações e na identificação de todos os envolvidos.